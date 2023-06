Jetzt | IM DIALOG

Wer Entscheidungen zukunftsorientiert vertreten will, muss bei den Bürger*innen vor Ort nachfragen: Bundesfinanzminister Christian Lindner macht deshalb eine Bürgerdialogtour durch ganz Deutschland. Nächster Halt: Das Bennohaus in Münster! Bei der Veranstaltung erklärt er Zusammenhänge, skizziert Lösungsansätze und regt das Publikum dazu an, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen zu teilen.

Wer gerne bei dem Dialog mitmachen möchte, kann sich unter dieser Seite registrieren. Da die Teilnehmer*innenzahl beschränkt ist, werden die Plätze mit Hilfe eines Losverfahrens vergeben.

Datum: 01.06.23

Veranstaltung: 16:45-18:30 Uhr

Einlass: 30 Minuten zuvor, bitte plant ausreichend Zeit für die Sicherheitsschleuse ein

Ort: Bennohaus (Bennostraße 5, 48155 Münster)

Seid gespannt auf einen Abend voller Interaktion und neuer Erkenntnisse!