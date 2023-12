Martin Biesecke & Juno’s Escape LIVE!

Ein musikalischer Abend voller Nostalgie und Wärme.

Martin Biesecke ist Pianist, Komponist und Musikproduzent mit Pop-, Jazz- und Klassikausbildung. Neben seinem Studium im Popbereich der Musikhochschule Münster komponiert Martin für sein Bandprojekt „Juno’s Escape“ und veröffentlicht seit März neoklassische Klaviermusik. Im Juni erschien mit „movie star“ sein erstes Solo-Album.

Mit einer Mischung aus eigenen Songs und Covers der 70er- und 80er-Jahre widmet sich die erste Hälfte des Konzerts Songs aus Neoklassik, Pop und Fusion.

In der zweiten Hälfte lässt Juno’s Escape die Grenzen zwischen Jazz, Klassik und Pop mit sanften, harmonischen Klängen und Eigenkompositionen über die Schönheit im Alltäglichen verschwimmen.

https://www.instagram.com/martinbiesecke_/

https://www.instagram.com/junosescape/

Freitag, 8.12.2023, 19:30Uhr im Saal des Bennohauses

Eintritt: pay what you want