18. Juli – UP IN SPACE Festival

Fünf Live-Bands, ein Secret Surprise Act, eine liebevoll gestaltete Venue und analoge Lichtkunst entführen die Besucher:innen in die Welt von Psychedelic-, Stoner-, Post-, Progressive- und Krautrock.
Im Bennohaus & YOLK am Kanal erwartet das Publikum ein vielseitiges Line-up der überregionalen Underground-Szene mit schweren Riffs, sphärischen Synthesizerflächen, progressiven Klangreisen und audiovisuellen Erlebnissen.
Datum: Samstag, 18.07.26
Uhrzeit: Einlass ab 15:00 Uhr
Eintritt: ab 22,50 €
VVK: Ticket VVK Presale: upinspace.de
Ort: Bennohaus & YOLK, Münster