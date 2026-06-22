18. Juli – UP IN SPACE Festival

Fünf Live-Bands, ein Secret Surprise Act, eine liebevoll gestaltete Venue und analoge Lichtkunst entführen die Besucher:innen in die Welt von Psychedelic-, Stoner-, Post-, Progressive- und Krautrock.

Im Bennohaus & YOLK am Kanal erwartet das Publikum ein vielseitiges Line-up der überregionalen Underground-Szene mit schweren Riffs, sphärischen Synthesizerflächen, progressiven Klangreisen und audiovisuellen Erlebnissen.

Datum: Samstag, 18.07.26

Uhrzeit: Einlass ab 15:00 Uhr

Eintritt: ab 22,50 €

VVK: Ticket VVK Presale: upinspace.de

Ort: Bennohaus & YOLK, Münster