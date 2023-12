Schließzeiten über den Jahreswechsel

Wir gehen in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub! Am 20. Dezember ist unser letzter Tag, dann öffnen wir wieder am 8. Januar 2024 unsere Türen. Wenn ihr euch für einen Kurs anmelden wollt, schreibt uns gerne eine Mail an info@bennohaus.de, wir melden uns dann zurück.

ABER ACHTUNG: Am Donnerstag, den 21. Dezember, lädt das Café Yolk noch zu einer special edition der Roots Corner:

Am Donnerstag stellt Helmut Philipps sein neues Buch Dub Konferenz vor! Eigentlich kennt man Helmut Philipps in Münster ja als jahrzehntelangen Tontechniker für Götz Alsmann. Doch er ist auch ein ausgewiesener Spezialist für jamaikanische Musik. Vor genau einem Jahr veröffentlichte er sein neues Buch „Dub Konferenz. 50 Jahre Dub aus Jamaika“. Darin erzählt er eine musikalische Geschichte, die in jamaikanischen Studios ihren Anfang nahm und von dort die Welt eroberte. Dafür hat er mit Pionieren, Vordenkern und Erfindern der Dub-Technik gesprochen bzw. konferiert. Mit seinem Buch ist Philipps eine beachtliche Erfolgsstory gelungen. Die erste Auflage war nach 10 Wochen ausverkauft. Kritik und Reggae-Umfeld feiern das Buch als „tiefenrecherchiertes, kostbares Spezialwissen“, als „Pflichtlektüre“ und als „die Bibel des Dub“. Die Leser des Fachmagazins RIDDIM haben die „Dub Konferenz“ zum besten Buch des Jahres gewählt. Auf dessen Grundlage hat Philipps im Kreis Osnabrück eine Museumsausstellung zur Geschichte des jamaikanischen Dub kurariert, zur Eröffnung hat die jamaikanische Botschafterin aus Berlin gesprochen. Eine englische Version des Buches ist in Arbeit.

Wie gewohnt gibt es auch eine fette Portion Roots & Culture auf die Ohren.

Aufgelegt wird im Wechsel von Chalwa Frank, RootBoy und anderen!

Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr.