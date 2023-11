Vortrag zur Geschichte der Wolbecker Straße

Die Wolbecker Straße und das Viertel „Klein Muffi“ blicken auf eine bewegte Geschichte zurück. Im Krieg vollkommen zerstört, entwickelte sich die Wolbecker Straße in den Nachkriegsjahren durch Wiederaufbauwillen und Gründerinitiative der Münsteraner*innen zu einer attraktiven Geschäftsstraße. Über die interessanten Etappen, Gebäude, das gesellschaftliche Leben und den Charme, den die Wolbecker Straße und ihre Anwohner*innen in der Zeitspanne 1945 bis 1970 ausmachten, referiert der Buchautor Franz W. Peters am kommenden Donnerstag, den 26. Oktober ab 19:30 Uhr im Bürgerhaus Bennohaus. Mit im Gepäck hat Peters sein gleichnamiges Buch, erschienen im Aschendorff Verlag, welches im Anschluss käuflich erworben werden kann.

Der Eintritt zum Vortrag ist kostenfrei.

Beginn dieser nostalgischen Reise ist um 19:30 Uhr.