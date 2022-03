Wir sind mit dabei!

Das „Festival der Vielfalt“ soll die Vielfältigkeit unserer universalistischen Stadt Münster zeigen. Erstmals öffnete diese bunte Bühne im November 2019 dazu die Türen im Paul-Gerhardt-Haus. Durch die Pandemie wurde auch das Festival ausgebremst, doch am Donnerstag, den 5. Mai 2022 wird es zum zweiten Mal ab 15 Uhr eine siebenstündige Plattform für das bunte, vielfältige Münster im und am Paul-Gerhardt-Haus geben.

Das „Festival der Vielfalt" soll ein Ort der Begegnung für alle Menschen aus Münster und Umgebung sein, der es ermöglicht, die eigene Blase temporär zu verlassen, um einmal in die Welt der Anderen eintauchen zu können. Die Kombination von Bühnenprogramm und der Möglichkeit der Selbstdarstellung von Gruppen und Institutionen unserer vielfältigen lokalen Gesellschaft an Infoständen ermöglicht es, auf vom Vorbereitungsteam ausgewählte Themen gemeinsam einzugehen und bei Interesse mit Vertreter*innen der Gruppen an deren Infostand zu vertiefen. So wird hoffentlich der Blick frei, um die Vielfalt unserer Stadt zu entdecken und dabei durch den Rahmen des Festivals ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben“,