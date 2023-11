Wohnzimmerkultur im Café Yolk – Lyrik, Wortcollage, Klangperformance

Es ist mal wieder Zeit für eine Wohnzimmerkultur. Das Format in dem Künstler*innen in einem kleinen, intimen Rahmen ihre Kunst zeigen. Fast wie in einem Wohnzimmer.

Am Montag, den 16.Oktober um 19:00 Uhr präsentiert das Projekt Kultur:inklusive euch gleich 3 Künstler*innen- Lars Büscher, Grandissima und Gregor Bohnensack-Schlösser.

Im Café Yolk werden Lyrik, Wortcollagen und eine Klangperformance zu hören und sehen sein. Lars Büscher wird aus seinem im März 2023 erschienenen Buch „Das Leben ist eine sichere Bank“ lesen. Zudem gibt er uns Einblicke in den noch nicht veröffentlichten Nachfolgeband „Fahre mit mir ans Meer“.

„Die ungewöhnlichen Wortcollagen von ‚Grandissima‘ werden als Ausstellung an den Wänden im Bennohaus zu sehen sein. Daneben wird es erstmalig Projektionen ihrer Collagen geben, die von Gregor Bohnensack mit Instrumenten (Trompete, Percussion und Gegenstände) performativ verklanglicht werden.

Wir freuen uns auf diesen ganz besonderen Dialog zwischen Text, Bild und Musik.

Eintritt ist frei.

Das Café ist barrierefrei zugänglich.