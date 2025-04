11. April – 11. Juni: Ausstellung zur Künstlerische Neuinterpretation des Alltags (Lilli Geyer)

Was löst in Menschen ein Gefühl der Vertrautheit aus? Die Künstlerin Lilli Geyer beschäftigt sich mit dieser Frage in ihrer Ausstellung „Zuhause“, die am Freitag, den 11. April mit einer Vernissage im Bennohaus eröffnet wurde. Mit Titeln wie „Mein Bett“, „Flur“ oder „Küchentür“ versucht Geyer ein Gefühl der Vertrautheit auszulösen. Alle Ihre Bilder sind live entstanden. Dies vereint die Bilder nochmal besonders. Auch ihr besonderer Blick für Farben, Formen und Lichtsituationen machen ihre Bilder einzigartig. „Für mich ist nichts zu trivial, um es zu malen“ so Geyer. Inspiriert wurde die Künstlerin durch ihren Erasmus-Aufenthalt in Spanien. Die Ausstellung wird vom 11. April bis zum 11. Juni 2025 im Bennohaus, auf Ebene 3, zu sehen sein.