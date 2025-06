Kultur- und Nachbarschaftsfest – am 05.07. auf dem Hansaplatz!

Jetzt Neu! Das Hansafest findet dieses Jahr zum ersten Mal am 05.07.2025 statt! Was genauso bleibt ist, dass wir bei diesem Fest zusammen mit Platanenpower den Hansaplatz bespielen – wortwörtlich, denn vom Bennohaus wird das Bühnenprogramm organisiert. Von 14:00 bis 22:00 Uhr gibt’s was auf die Ohren, unterschiedliche musikalische Beiträge sowie Infos zu verschiedenen Vereinen und Initiativen aus dem Viertel.

Weitere Infos zum Programm sowie das Lineup folgen schon bald! Ihr könnt euch aber schon mal das Datum rot im Kalender markieren.

Es gibt auch noch mehr möglichkeiten beim Hansafest mitzuwirken, alle Infos findet ihr hier: HANSAFEST

Wir freuen uns auf euch!