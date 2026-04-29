13. Mai – Die münster:mobil-App leicht erklärt – Schulungen im Bennohaus

Digitale Mobilität für alle – Schulungen zur münster:mobil-App.

In den praxisnahen und offenen Sprechstunden lernen Interessierte, wie sie die App sicher und eigenständig nutzen können. Ob Fahrplanauskunft in Echtzeit, digitale Ticketkäufe oder das Speichern von Lieblingsrouten – alle Funktionen werden Schritt für Schritt erklärt.

Die Inhalte richten sich auch an Menschen ohne Vorerfahrung mit Smartphones oder Apps. Ergänzend stehen leicht verständliche Handbücher für Android- und iOS-Geräte bereit.

13. 05. 2026

9:30 – 11:30 Uhr

Kostenfrei, ohne Anmeldung

Im Saal Ebene 3 im Bennohaus