13. Mai – Die münster:mobil-App leicht erklärt – Schulungen im Bennohaus

Digitale Mobilität für alle – Schulungen zur münster:mobil-App.
In den praxisnahen und offenen Sprechstunden lernen Interessierte, wie sie die App sicher und eigenständig nutzen können. Ob Fahrplanauskunft in Echtzeit, digitale Ticketkäufe oder das Speichern von Lieblingsrouten – alle Funktionen werden Schritt für Schritt erklärt.
Die Inhalte richten sich auch an Menschen ohne Vorerfahrung mit Smartphones oder Apps. Ergänzend stehen leicht verständliche Handbücher für Android- und iOS-Geräte bereit.
13. 05. 2026
9:30 – 11:30 Uhr
Kostenfrei, ohne Anmeldung
Im Saal Ebene 3 im Bennohaus