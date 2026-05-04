8. Mai. – Vernissage Bilder von Faten Zrafi

Wir freuen uns, dass die Werke der tunesischen Künstlerin Faten Zrafi bei uns im Bennohaus ausgestellt werden. Faten Zrafi, die für ihre ausdrucksstarken und vielseitigen Werke bekannt ist, ist aus Tunesien zu Besuch. Zrafis Arbeiten zeichnen sich durch Mischung aus Tradition und Moderne aus, in der sie gesellschaftliche und kulturelle Themen aus ihrer Heimat aufgreift. Die Besonderheit ihrer Kunst liegt darin, dass sie zusätzlich zum Malen ihre Leinwände auch noch mit Stoffen und Garnen bestickt. Die Ausstellung bietet nicht nur die Gelegenheit, einen tieferen Einblick in die Vision der Künstlerin zu bekommen, sondern auch, sich mit der Vielfalt und Tiefe der tunesischen Kunstwelt auseinanderzusetzen.

Wann? 8.05.2026 16-18 Uhr

Wo? Bennohaus Saal Ebene 3

Kostenlos, keine Anmeldung