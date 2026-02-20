DigitalHilfe Bennohaus: Offene Sprechstunde & Lernwerkstatt für Handy, Smart-Watch, Tablet, Apps & Co.

Sie möchten Ihr Smartphone besser verstehen, Ihr Tablet sicher einrichten oder wissen, welche Funktionen Ihre Smart-Watch wirklich bietet? In unserer offenen Sprechstunde „DigitalHilfe Bennohaus“ erhalten Sie genau die Unterstützung, die Sie brauchen – einfach, verständlich und auf Augenhöhe.

Einmal im Monat öffnen wir unsere digitale Lernwerkstatt für alle, die Fragen rund um mobile Geräte haben oder neue Anwendungen ausprobieren möchten. Egal ob Einsteiger*in oder bereits etwas erfahrener – wir begleiten Sie individuell, zeigen praktische Tipps und helfen bei konkreten Problemen weiter. Von Grundeinstellungen über Datenschutz-Hinweise bis zu alltäglichen Anwendungen: Gemeinsam machen wir Sie fit für den digitalen Alltag.

Was Sie erwartet:

Offene Fragenrunde zu Smartphone, Smart-Watch, Tablet & Co.

Individuelle Unterstützung in Kleingruppen

Hilfe bei Einstellungen, Apps, Kommunikation & digitalen Diensten

Austausch mit anderen Interessierten

Ein sicherer Raum zum Ausprobieren und Lernen

Dieses Angebot eignet sich für Menschen jeden Alters, die ihre digitalen Kompetenzen stärken möchten – leicht verständlich, praxisnah und ohne Druck.

Kommen Sie vorbei, bringen Sie Ihr Gerät mit – und entdecken Sie, wie viel Spaß digitale Selbstständigkeit machen kann.

KEINE ANMELDUNG ERFORDERLICH!

Jeder 1. Dienstag im Monat (10 Termine ab dem 03.03.)

Kursnummer: **26-Q1-007

** Gebühr: —

Uhrzeit: 10:00–11:30 Uhr

Ort: Benno 3

Dozent*in: Maren Wensing