04. März (10:00 Uhr): Digitale Hilfe leicht gemacht: Smartphone-Sprechstunde im Bennohaus

Mit dem Smartphone Nachrichten schreiben, Apps nutzen oder Einstellungen anpassen – für viele Menschen ist das nicht immer einfach. Ab dem 4. März 2025 bietet die Bildungsstätte im Bennohaus in Kooperation mit dem Schulungsanbieter FördiKo (Förderung digitaler Kompetenzen) eine Smartphone-Sprechstunde an. Jeden ersten Dienstag im Monat stehen von 10:00 bis 11:30 Uhr erfahrene Digitaltrainer*innen bereit, um Fragen rund um die Smartphone-Nutzung zu beantworten.

Das Angebot richtet sich an alle, die Unsicherheiten im Umgang mit ihrem Gerät haben. In entspannter Gruppenatmosphäre können Teilnehmende ihre eigenen Smartphones mitbringen und gezielt Fragen stellen – ganz ohne Voranmeldung. Hier gibt es garantiert keine blöden Fragen.

Interessierte können sich direkt vor Ort im Bennohaus in der Bennostraße 5 (Raum: Benno 3) in Münster einfinden oder sich vorab unter der Telefonnummer 0251 932 637 43 oder per E-Mail an kontakt@foerdiko.de informieren.