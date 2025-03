10. April (19:00 Uhr): Vortrag „Alltagskultur an der ‚Wolbecker‘ von 1945 bis ca. 1970, Teil IV“

Im Rahmen der Vortragsreihe „Die ‚Wolbecker‘: Geschichte einer münsterischen Straße in der Nachkriegszeit und darüber hinaus“ lädt Franz Peters am Donnerstag, den 10. April 2025, um 19:00 Uhr ins Bürgerhaus Bennohaus (Bennostraße 5, 48155 Münster) ein. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag nimmt die Zuhörer mit auf eine Zeitreise, beginnend mit dem Kriegsende im Mai 1945. Peters beleuchtet die Herausforderungen an der Wolbecker Straße nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Zerstörung, Wohnungsnot und Flüchtlingsströme einerseits, der pragmatische Wiederaufbau andererseits. Er schildert, wie Münster nach der Einnahme durch die Alliierten im April 1945 mit der rasch wachsenden Bevölkerung und den schwierigen Lebensbedingungen umging. Der Vortrag dauert etwa 45 bis 60 Minuten und wird durch eine offene Diskussionsrunde abgerundet, bei der die Teilnehmenden ihre Fragen und Erinnerungen einbringen können.