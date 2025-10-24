22. November (20 Uhr) – Konzert mit Lesung: Bluesfrauen. Starke Stimmen und ihre Geschichten

Mit Gesang, Piano & Bass

Ein Abend voller Blues, Geschichten und starker Stimmen: In einer Mischung aus Lesung und Konzert nähert sich Haide Manns den Wurzeln des Blues in der afroamerikanischen Community, den viele Frauen in den zwanziger Jahren bei weißen Plattenfirmen auf die Schallplatte bringen können. Es ist eine Sensation!

Im Mittelpunkt stehen die „Bluesfrauen“ wie Ma Rainey, Bessie Smith und Mamie Smith, die mit Humor, Ironie und Selbstbewusstsein ein neues Frauenbild prägen – frei, stark und voller Lebenslust.

Auszüge aus dem Buch „Bluesfrauen. Starke Stimmen und ihre Geschichten“ (Heupferd Musik Verlag, 2022) werden mit live gespielten Bluessongs verwoben. So entsteht ein Abend, der Musik und Geschichte lebendig werden lässt – von den ersten „Race Records“ bis hin zum „Dirty Blues“.

Mitwirkende:

Gesang: Haide Manns (Blue Terrace)

Keyboard: Maximilian Tettschlag (Blue Terrace)

Bass: Mathias Dittner (Blue Terrace)

Samstag, 22.11.25

Uhrzeit: 20:00-22:00 Uhr*

Ort: Saal

*Einlass: 19:30 Uhr