23. Januar (19 Uhr): Vortrag zur Geschichte der Kneipenkultur an der Wolbecker Straße

Franz Peters nimmt euch auf eine Zeitreise entlang der Wolbecker Straße mit! Hier stellen wir euch die nächsten 2 Termine dieser spannenden Vortragsreihe vor. Der Eintritt ist immer kostenlos und die Vorträge finden bei uns im Bennohaus im großen Saal in der 3. Ebene statt. Wir freuen uns auf euch!

Vortrag: Geschichte der Kneipenkultur an der „Wolbecker“



Wer die „Wolbecker“ heute begeht oder befährt, kann die weit aufgestellte Gastroszene nicht ignorieren. An Kneipen hat es an der Straße nie gefehlt! Vom Servatiiplatz bis zur Werse verteilten sich Gasthäuser mit über 100 jähriger Tradition bis in die 2000er-Jahre. Ihre Blütezeit und ihr Niedergang werden angesprochen. Ab den 80er Jahren ändert sich die Kneipenlandschaft mit neuen Angeboten für die Gäste. Aktuell stellt sich die „Wolbecker“ als Gastromeile mit einem multikulturellen, gern genutztem Angebot dar.

Donnerstag, 23.01.2025

Gebühr: —

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Saal

Dozent*in: Franz Peters

Vortrag: Kriegsende 1945- die Situation an der „Wolbecker“



Vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg mit der Anerkennung der Niederlage am 8.Mai 1945. Schon Anfang April 1945 war der Krieg in Münster durch die Einnahme der Stadt durch die Alliierten beendet. Wie sah es da an der „Wolbecker“ aus? Zerstörungen, Hunger, Kälte Wohnungsnot, Flüchtlinge und Vertriebene einerseits, Pragmatismus, Trümmerbeseitigung, Organisation des Wiederaufbaus, schnell anwachsende Bevölkerung andererseits mussten bewältigt werden. Der Vortrag verspricht eine packende Zeitreise.

Donnerstag, 10.04.2025

Gebühr: —

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Saal

Dozent*in: Franz Peters