30. April (19:30 Uhr): Konzert „Brot und Rosen – Lieder für eine bessere Welt“

Am Vorabend des 1. Mai findet auch in diesem Jahr wieder ein Konzert „Brot und Rosen – Lieder für eine bessere Welt“ statt. Veranstalter*innen sind der KulturVerein Frauenstraße 24 und der DGB Münster. Mit dabei sind in diesem Jahr das Duo Contraviento, Cuppatea, Nedim Sahin und der Autor und Lokalhistoriker Friedhelm Redlich.

Im ersten Teil des Abendprogramms setzen die Künstler*innen einen Schwerpunkt auf die Erinnerung an den 8. Mai 1945. Mit historischen und aktuellen antifaschistischen Liedern zeigen sie die Facetten und die Aktualität des Widerstands gegen den Faschismus auf – in deutscher, englischer, griechischer, spanischer und türkischer Sprache. Friedhelm Redlich erzählt über bisher noch nicht veröffentlichte Recherchen zum Widerstand einfacher Menschen gegen den Nationalsozialismus in Münster.

Eintritt: 15 Euro/ermäßigt 12 Euro

Vorverkauf: E-Mail an f24@f24-kultur.de

(Das mitgesandte Foto zeigt das versammelte Ensemble (v.l.): Joachim Hetscher, Friedhelm Redlich, Isabel Lipthay, Martin Firgau, Sigrun Knoche, Nedim Sahin)