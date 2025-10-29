5. Dezember (19:30 Uhr): „The Greatest Christmas Songs…and Why“ – Hearstring Duet live

„The Greatest Christmas Songs…and Why“ ist eine festliche musikalische Reise, bei der das Heart Strings Duet, bestehend aus Valerie Rathmann und dem Briten Rupert Gillett, die größten Weihnachtsklassiker erkundet. Mit harmonischen Gesangsstimmen, Cello, Akustikgitarre sowie Mandoline, Ukulele und Banjo schaffen sie eine zauberhafte Weihnachtsatmosphäre. Dabei geben sie spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichten der Lieder und ihre Bedeutung. Valerie Rathmann ist Cellistin und Sängerin, die mit Künstler*innen wie Rea Garvey und Sarah Brightman zusammenarbeitete. Rupert Gillett, ein Multiinstrumentalist und Produzent, spielte unter anderem für Brad Pitt, Angelina Jolie und Prince Philip und ist Teil der Londoner Musikszene. Das Konzert im Bennohaus beginnt um 19:30 Uhr. Ticketpreis: 15,00 € / 13,00 € ermäßigt (AK). Ticketvorverkauf: https://rausgegangen.de/events/the-greatest-christmas-songs-why-0/

Zitat: “…überzeugen mit ihren harmonierenden Geangsstimmen ebenso

wie mit dem fein aufeinander abgestimmten Zusammenspiel von

Cello und akustischer Gitarre.” – Kölner Stadt-Anzeiger

Ein kleiner Einblick HIER

Website: www.heartstringsduet.com