8. November (15 Uhr), Kindermusikfestival, Stück „Leichtfuß & Liederliesel (ab 4 Jahren)

Nach dem großen Erfolg des Kindermusikfestivals-Münsterland im vergangenen Jahr, organisiert ein kleines Team um die vielfach ausgezeichnete Musikgruppe „Karibuni – Weltmusik für Kinder“ 2025 das zweite Kindermusikfestival-Münsterland.

Am Samstag, den 8. November, gastiert das Festival um 15 Uhr im Bennohaus!

Gespielt wird das Stück „Leichtfuß & Liederliesel – Umweltpiraten“.

Zum Inhalt: Beim Buddeln im Garten findet Leichtfuß eine alte Truhe mit einer geheimen Botschaft des letzten Emspiraten: Wer sein Vermächtnis erfüllt, soll am Ende einer Piratenreise den echten Schatz des Schwarzen Silvio finden!

In vielen bunten Liedern zum Mitmachen und verkleidet als Piraten, begeben sich Leichtfuß und Liederliesel auf kühne Fahrt und die Kinder des Publikums sind die Mannschaft. Doch statt eines Schatzes finden sie irgendwo am Flussufer eine ganze Plastikmüllhalde und Tiere, die in Gefahr sind. Da fassen sie einen Entschluss und die Mission der Umweltpiraten kann beginnen.

Das Musical ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren und dauert 1 Stunde.

Eintritt: 5 € Erwachsene, 2,50 € Kinder

Gefördert durch: RKP, Kulturbüro Münsterland, Sparkassenstiftung, VG-Musikedition, Westfälische Provinzial Versicherung, Westfälische Nachrichten und die KKM (Kultur Kooperative Münster).