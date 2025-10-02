„Auf Clownsentdeckung in dir selbst“ – Ein Clown Workshop mit Clown fidelidad

„Jeder Mensch ist ein Clown… aber nur wenige haben den Mut, ihn zu zeigen.“ – Charlie Rivel

Tauche ein in die faszinierende Welt der Clownerie! An diesem Intensivwochenende lädt dich Clown fidelidad ein, den Clown in dir zu entdecken und spielerisch zum Leben zu erwecken.

Gemeinsam erforschen wir Körperarbeit, Improvisation und Phantasiereisen. Ausdrucksübungen helfen dir, deine ganz persönliche Clownfigur zu entwickeln – unterstützt durch Requisiten, Tanz, Rhythmus und sogar kleine Stuhlakrobatik. Klassische Clownstypen wie der August oder der Weißclown dienen uns als Inspiration, doch das Wichtigste bist DU: dein individueller Ausdruck, dein Humor, deine Authentizität.

Ob Solo, Duo oder Trio – im Spiel mit den anderen Teilnehmenden entstehen berührende, lustige und überraschende Momente. Der Clown lebt von Spontaneität, vom Kontakt zum Publikum und vom Mut, sich selbst zu zeigen.

📅 Termin

Samstag, 15. November 2025, 15:00–22:00 Uhr

Sonntag, 16. November 2025, 10:00–17:00 Uhr

📍 Ort

Saal im Bennohaus Münster

💶 Kursgebühr

190 € / ermäßigt 150 €

👉 Anmeldung

clownfidelidad@t-online.de

und

erwachsenenbildung@ev-kirchenkreis-muenster.de

Weitere Infos: www.clown-fidelidad.de

Bringe bitte mit: bequeme Kleidung, warme Socken, eine Decke, einen Alltagsgegenstand/Requisit deiner Wahl, einen Lieblingssong (CD) – und dein eigenes Clownkostüm (Infos dazu nach Anmeldung).