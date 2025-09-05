Edition T21 – Eine Ausstellung über das Leben mit dem Down-Syndrom.

Herzliche Einladung zur Ausstellungseröffnung am 12. September um 18 Uhr im Café Yolk im Bennohaus:

Edition T21 – eine Fotoausstellung zum Leben mit Down-Syndrom

von Merle Weidemann

„Edition T21“ ist eine sehr persönliche und zugleich gesellschaftlich relevante Fotoausstellung. T21 steht für Trisomie 21, das Down-Syndrom. Für die Fotografin Merle Weidemann, deren Sohn mit T21 geboren wurde, ist dieses kleine zusätzliche Chromosom seit fast elf Jahren Teil ihres Familienlebens – vertraut und selbstverständlich. Für Außenstehende hingegen ist es oft noch mit Vorurteilen, Ausgrenzung und Unsicherheit verbunden.

Die Ausstellung umfasst drei eindrucksvolle Bilderserien:

„Der gläserne Bauch“ und „Der Steinwurf“ machen sichtbar, welche Bilder und Haltungen viele Menschen gegenüber dem Down-Syndrom haben – und welche Konsequenzen dies für Betroffene und ihre Familien haben kann.

„Wir machen das Leben bunt“ ist eine berührende Porträtserie, entstanden anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages 2024. Gemeinsam mit der Visagistin Daniela Star-Dahms hat Merle Weidemann hier 38 Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Münsteraner Elterngruppe Unser Kind mit Down-Syndrom (UKMDS) fotografiert. Diese Aufnahmen sind eine Liebeserklärung an die Vielfalt und Einzigartigkeit der Menschen mit T21 – voller Glück, Witz, Stolz und Lebensfreude. „Ein schöneres Schooting habe ich noch nicht erlebt. Mit sich selbst (und mir) zufriedenere Models auch nicht.“ – Zitat Merle Weidemann.

Merle Weidemann beschreibt ihre Arbeit als Einladung zur Reflexion der eigenen Haltung:

„Welches Bild habe ich von Menschen mit Down-Syndrom? Kann ich sehen, dass sie genauso vielfältig und bunt gemischt sind wie jede andere Gruppe auch?“

Mit „Edition T21“ bringt sie ihre ganz persönliche Sicht auf das Leben mit Down-Syndrom ins Bennohaus – eine Ausstellung, die bewegt, Fragen stellt und neue Perspektiven eröffnet.

📍 Weitere Informationen zur Arbeit der Fotografin: www.merle-weidemann.de