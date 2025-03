living.art.sculpture – Kunst wird Raum, Klang und Bewegung

living.art.sculpture ist ein interdisziplinäres Kunstprojekt, das junge Talente, angehende Künstler*innen und professionelle Kunstschaffende zusammenbringt. Ziel ist es, kreativen Austausch zu ermöglichen, künstlerische Ausdrucksformen zu erproben und gemeinsam ein Gesamtkunstwerk zu erschaffen – sichtbar, hörbar und erlebbar.

Die Workshopreihe findet im Bennohaus Münster statt und mündet in einer öffentlichen Aufführung auf dem Kulturfestival „Luft & Laune“ am 10. Mai 2025. Die Teilnehmenden entwickeln unter professioneller Anleitung künstlerische Elemente in den Bereichen Performance, Tanz, Musik, Sounddesign und Projektor-Mapping, die am Ende zu einer multimedialen Installation zusammenfließen.

Workshops & Inhalte

🎭 Tanz- und Theaterworkshop: „Wenn Du zur Gruppe wirst“

Leitung: Christian Berlin (Schauspieler & Theaterpädagoge)

Gruppen begleiten uns durchs Leben – aber wann wirst du wirklich Teil davon? Dieser Workshop lädt dazu ein, Fragen rund um Zugehörigkeit, Gruppendynamik und Ausdruck kreativ zu erforschen. Mit Techniken aus Tanz, Improvisation und szenischem Spiel entsteht eine Performance, die Bewegung, Bild und Sprache verbindet.

📅 Termine:

• So, 06.04. | 12:00 – 16:00

• So, 13.04. | 12:00 – 16:00

• So, 04.05. | 12:00 – 16:00

🎭 Aufführung: Sa, 10.05. (ganztägig)

💡 Keine Vorkenntnisse nötig, bewegliche Kleidung empfohlen

🎶 Musik-Improvisation & Sounddesign mit Ableton Live

Leitung: Björn Tillmann (Musiker, Produzent & Dozent)

Im Workshop „Conceptional Sound Design“ geht es um die gezielte Gestaltung und Abstraktion von Klang. Mit Ableton Live werden individuelle Soundkonzepte entwickelt – zwischen Musik, Emotion und künstlerischer Idee. Technisches Know-how trifft auf kreative Methodik.

📅 Termine:

• Mi, 07.05. | ca. 13:00 – 16:00

• Do, 08.05. | ca. 13:00 – 16:00

💻 Voraussetzung: Laptop mit (Test-)Version von Ableton Live & Kopfhörer

👥 6–12 Teilnehmer:innen

🌌 Projektor-Mapping: Visuelle Räume erschaffen

Leitung: Team Luft & Laune + Visual Artists

Wie entsteht ein immersiver Raum aus Licht, Video und Klang? Mithilfe der Software Resolume lernst du, Projektionen gezielt auf dreidimensionale Objekte zu steuern – etwa auf einen hängenden Würfel – und diese visuell mit Musik und Bewegung zu verbinden.

📅 Termin:

• Sa, 03.05. | 11:00 – ca. 16:00

🎭 Aufführung: Sa, 10.05. (ganztägig)

💻 Voraussetzung: Laptop mit Resolume (Testversion)

👥 6–12 Teilnehmer:innen

Das Besondere am Projekt

Interdisziplinäres Arbeiten : Tanz trifft Ton, Projektion trifft Performance.

: Tanz trifft Ton, Projektion trifft Performance. Künstlerische Anleitung : Professionelle Begleitung durch erfahrene Dozierende.

: Professionelle Begleitung durch erfahrene Dozierende. Kooperation & Netzwerk : Zusammenarbeit mit der Kunstakademie Münster, der Münster School of Design (MSD) und der FH Münster.

: Zusammenarbeit mit der Kunstakademie Münster, der Münster School of Design (MSD) und der FH Münster. Öffentliche Präsentation : Abschlussperformance bei „Luft & Laune“ im Mai 2025.

: Abschlussperformance bei im Mai 2025. Dokumentation : Professionelle Foto- und Videodokumentation des gesamten Prozesses.

: Professionelle Foto- und Videodokumentation des gesamten Prozesses. Kostenfrei & offen: Alle Workshops sind kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Mach mit!

living.art.sculpture bietet dir die Chance, kreative Prozesse zu erleben, künstlerisch zu wachsen und Teil eines großen, gemeinsamen Kunstwerks zu werden. Ob auf der Bühne, hinter dem Mischpult oder im Licht der Projektionen – dein Beitrag zählt!

📍 Ort: Bennohaus Münster

📅 Workshops ab April 2025, Aufführung: 10. Mai 2025 bei „Luft & Laune“

Das Projekt living.art.sculpture wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalens gefördert.