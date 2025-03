Sa., 22. März (Empowerment-Workshop im Rahmen der „Wochen gegen Rassismus“

„Erzählungen stärken Stimmen – Von unsichtbar zu sichtbar“ so heißt der Empowerment-Workshop, der dieses Wochende im Bennohaus gehalten wird. Am Samstag, den 22. März von 13 Uhr bis 18 Uhr bietet der Workshop Raum für den Austausch über Rassismus, Diskriminierung und die Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen. Er richtet sich an BiPoC-Personen, Geflüchtete, Menschen mit Migrationsgeschichte, LGBTQIA+ sowie Menschen mit Behinderungen. Der Worshop richtet sich aber auch an Menschen ohne eigene Rassismuserfahrung, die ihre Perspektiven reflektieren und mehr über die Lebensrealitäten marginalisierter Gruppen erfahren möchten. Ziel ist es, durch das Teilen von Erfahrungen den Dialog zu fördern und Stimmen zu stärken. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail erforderlich, unter: aylin.almaniyada@hotmail.com.