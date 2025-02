Umwelt im medialen Fokus Bennohaus schult „nachhaltige Journalisten“ und Jugendarbeiter*innen aus Münster in internationalem Projekt

Junge Menschen mit digitalen und journalistischen Kompetenzen auszustatten, um ihnen Wissen über Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zugänglich zu machen – so lautete das Hauptziel des internationalen Projekts „#NewMe – New Media for Green Citizenship“, welches in den vergangenen Tagen im Bennohaus erfolgreich zuende ging. Das Erasmusprojekt, welches das Bennohausteam unter anderem mit der Ivan Franko Universität in der ukrainischen Stadt Lviv durchgeführt hat, lief über drei Jahre. In Münster arbeitete in dieser Zeit eine Gruppe junger Erwachsener, darunter Bundesfreiwilligendienstleistende, Auszubildende und Studierende, gemeinsam mit jungen Erwachsenen aus den Partnerländern Polen, Tschechien, Nordmazedonien und der Ukraine in einer Jugendredaktion, welche im Laufe des Projektes zwei Webmagazine und eine Webseite zu Umweltthemen und Nachhaltigkeit füllte und so selbst nachhaltigen Journalismus betrieb. „Nachhaltiger Journalismus beschreibt die Art der Berichterstattung, bei der eine transparente und verantwortungsvolle Berichterstattung unter Berücksichtigung langfristiger sozialer, ökologischer und ethischer Auswirkungen im Vordergrund steht“, erklärt Kea Lünemann, Studierende der Uni Münster und Redaktionsleiterin des münsterschen Teams des „European Youth Editorial Board“. Vor Ort wurden unter anderem Beiträge mit der lokalen Klimainititative Greenpeace oder der Initiative Platanenpower produziert. Das letzte Treffen, zu dem nun alle Partner noch einmal in Münster zusammenkamen, war geprägt von letzten Vorbereitungen zur Veröffentlichung einer digitalen Lernplattform, der Projektwebsite sowie der beiden Magazine, wobei die Lernplattform sich nicht an junge Erwachsene selbst, sondern an Jugendarbeiter wendet, die sich hier zu den Projektthemen kostenlos fortbilden können. Der Höhepunkt des Projektes wird kommenden Donnerstag, am 13. Februar ab 17:30 Uhr im Bennohaus gefeiert. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung werden die im Projekt entstandenen Videos auf der großen Kinoleinwand präsentiert. Außerdem werden die weiteren Projektergebnisse vorgestellt. Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Im Anschluss findet ein Community Dinner statt, auch hierfür sind Plätze frei. Anmeldungen sind per E-Mail an communitydinner@bennohaus.de möglich. Die Projektergebnisse sind auch unter https://newmeproject.eu zu finden. Das Projekt wurde gefördert vom Programm Erasmus+. Foto: Antonia Liebich