Vortragsreihe mit Franz Peters: „Wo bin ich denn hier gelandet?“

Sozialgeschichte des Herz-Jesu- und Hansaviertels – nicht nur für Neubürger*innen

Das Herz-Jesu- und das Hansaviertel gehören zu den spannendsten Stadtteilen Münsters. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit Hafen und Eisenbahn, der Arbeiterbewegung, der katholischen Kirche sowie dem Strukturwandel vom Industrie- zum Kreativstandort. In dieser Vortragsreihe werden die Entwicklungslinien der Quartiere anschaulich nachgezeichnet und laden dazu ein, die Nachbarschaft aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen.

Die drei Vorträge im Überblick:

1. Hafen und Eisenbahn als Arbeitsgeber und Besiedlungsmotor

Die Entstehung der Quartiere östlich der Innenstadt ist ohne die wirtschaftliche Bedeutung von Hafen und Eisenbahn nicht denkbar. Der erste Vortrag beleuchtet die Rolle der Hafenfirmen als Arbeitgeber und Motor für die Besiedlung, die Entstehung von Arbeiterwohnquartieren und den Ausbau von Straßen und öffentlichem Nahverkehr. Auch die Gas- und Stadtwerke sowie die prägenden Bahnhöfe des Hansaviertels werden in ihrer Bedeutung für das Alltagsleben vorgestellt.

Donnerstag, 06.11.2025

Uhrzeit: 19:00–21:00 Uhr

Ort: Saal

2. Zwischen Rot und Schwarz – Politik und Kirche im Alltag

Im zweiten Vortrag wird das Spannungsfeld zwischen katholischer Kirche und sozialdemokratischen Kräften im Viertel sichtbar. Der Bau der Herz-Jesu-Kirche, das Engagement der Pfarrei mit Vereinen, Kindergärten, Jugendarbeit und Sport wird ebenso thematisiert wie die Aktivitäten von Sozialdemokraten und Kommunisten mit ihren eigenen Freizeit- und Kulturangeboten, vom Radfahrverein bis zum Wersebad Stapelskotten. Deutlich wird, wie stark das Alltagsleben durch diese Gegensätze geprägt war.

Donnerstag, 27.11.2025

Uhrzeit: 19:00–21:00 Uhr

Ort: Saal

3. Vom Hafenviertel zum IN-Viertel

Der dritte Vortrag nimmt den tiefgreifenden Wandel der letzten Jahrzehnte in den Blick: vom Rückzug der Industrie, über die Entstehung des Kreativkais, bis hin zum Aufstieg des Viertels zum gefragten Wohn- und Kulturstandort. Studierende, junge Familien und Kulturschaffende haben das Gesicht des Stadtteils verändert. Kultureinrichtungen, neue Versorgungs- und Verkehrsinfrastrukturen und eine gewachsene Wohnqualität machen das Hansaviertel heute zu einem lebendigen, vielfältigen Quartier.

Donnerstag, 11.12.2025

Uhrzeit: 19:00–21:00 Uhr

Ort: Saal

Diese Vortragsreihe richtet sich an alle, die mehr über die Geschichte und Entwicklung ihrer Umgebung erfahren möchten – sei es als Neubürger*in, interessierte*r Anwohner*in oder einfach als jemand, der Münster aus einer spannenden historischen Perspektive kennenlernen möchte.