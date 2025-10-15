Wichtige Info: Bewohner*innenparkzone Klein-Muffi

Wir möchten euch an dieser Stelle darüber informieren, dass rund um das Bennohaus zum 1.6.25 eine Bewohner*innenparkzone eingerichtet worden ist. Die Einrichtung der Parkzone ist als Teil des Integrierten Parkraumkonzeptes der Stadt Münster bereits im Jahr 2021 beschlossen worden und wird nun umgesetzt. Was bedeutet das für unsere Besucher*innen? Auf allen zur Verfügung stehenden Parkplätzen aller Straßen um das Bennohaus herum darf entweder mit einem Bewohnerparkausweis L oder mit einer Parkscheibe geparkt werden, wobei die Zeit mit Parkscheibe auf zwei Stunden beschränkt ist. Am Bennohaus stehen euch weiterhin fünf Besucher*innenparkplätze zur Verfügung, im besten Fall kommt ihr jedoch mit der Leeze oder dem Bus zu uns. Weitere Infos zur neuen Parkzone findet ihr unter http://www.stadt-muenster.de/bewohnerparkausweis.