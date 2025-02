8. März (14:30 Uhr): Zum Weltfrauentag – Ein musikalischer Nachmittag mit starken Künstlerinnen

Am 8. März laden wir euch zu einem besonderen Kulturprogramm anlässlich des Weltfrauentags ein. Von 14:30 bis 16:30 Uhr erwartet euch ein vielseitiges musikalisches und literarisches Erlebnis – gestaltet ausschließlich von Frauen. Den Auftakt macht das Duo „Brot & Tulpen“, bestehend aus Gabriela Giebel und Eva-Irene Müller. Ihre sinnlich-frechen Jazz-Chansons erzählen mit Humor und Tiefgang von den kleinen und großen Gefühlen des Lebens – von der Liebe über erste Dates bis hin zu Sehnsüchten und alltäglichen Wirrungen. Ihre Arrangements vereinen Gesang, Akkordeon, Klavier, Querflöte, Posaune und Melodika. (Mehr Infos: https://duo-brotundtulpen.de/ ) Die bekannte Erzählerin Gudrun Gunia entführt euch in die geheimnisvolle Sagenwelt Westfalens und lässt mit ihrer ausdrucksstarken Erzählkunst alte Legenden neu aufleben. Ein weiteres musikalisches Highlight ist die Pianistin und Komponistin Mavela. Mit ihren von der Natur inspirierten Neoklassik-Kompositionen schafft sie einzigartige Klangwelten. Ihre Werke produziert und arrangiert sie mit Ableton Live. (Mehr Infos: https://mavela-art.de/ ) Den Abschluss bildet das Trio „Carmagun“, bestehend aus Carmen dell’Oro (Akustikbass) (Foto – Fotograf: Jon Grant), Gudrun Gunia (Cajón) und Marita Veltrup (Gitarre). Sie präsentieren energiegeladene Cover-Songs von Patti Smith und Annie Lennox – zwei Ikonen der Musikgeschichte, die für ihre starke feministische Stimme bekannt sind. Mit diesem facettenreichen Programm setzen die Künstlerinnen ein klangvolles Zeichen für Frauen in Kunst und Musik. Alle Musik- und Kulturinteressierten sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Nachmittag mitzuerleben. Eintritt auf Spendenbasis.