12. Dezember. Michael Jäger – Unfallkind

Die neue Stand-up-Comedy Show von Michael Jäger. Er hat Comedy in über 20 Ländern gemacht und ist jetzt dort angekommen, wo er gestartet ist. Nach 20 Jahren im Ausland ist er zurück in seiner Heimat.

Michael war nicht geplant, seine Kindheit war Chaos und er ist mit sehr jungen Jahren in die Ferne geflohen. Er hat studiert, war reisen und hat jeden Job gemacht, den du dir vorstellen kannst. Seit 10 Jahren ist er international auf der Bühne, und jetzt ist es Zeit, dass er sich auch hier zeigt. Alles, was er macht, kommt von Herzen. Er glaubt an die Liebe und er glaubt an das Gute im Menschen. Keiner wird schlecht geboren.

Seine Show ist ist so wie er, Echt. „Unfallkind“ handelt über das Leben, unausgesprochene Wahrheiten, absurde Situationen und sie wandert immer an der Grenze des erlaubten. Es ist eine kleine Reise um die Welt. Überall haben die Menschen die gleichen Probleme und es gibt nur ein Ziel, und zwar, dass du dir vor Lachen in die Hose scheißt.

Es wird herzlich, ehrlich, direkt und ein bisschen dirty.

Wann: Samstag 12. Dezember, 20:00 – 22:00Uhr

Wo: Bennostraße 5, Ebene 3 Saal

Tickets: http://www.teammichael.de/