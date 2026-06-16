28.6. NICE`N` SPICY Open Mic – Stand um Comedy

Am 28.6 wird zum ersten Mal unsere Location zur Comedy Bühne von Nice and Spicy.

Verschiedenste Comedians und Newcomer bringen ihre stärksten Takes, neuesten Jokes und eine Menge Spaß auf die Bühne.

Von erprobtem Material bis hin zu brandneuen Punchlines, die zum aller ersten Mal vor Publikum getestet werden.

Bleibt gespannt was passiert und gebt euch dem Vibe von erfrischender Stand up Comedy hin.

Kommt vorbei, es wird bunt <3

Sonntag 28.6 um 18:30, Bennohaus Münster

Tickets: https://rausgegangen.de/events/nice-an-spicy-comedy-0/