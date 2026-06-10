26. Juni – HALTUNG ZEIGEN – als Filmmoderator:in rechten Narrativen begegnen

Einen Film anmoderieren oder ein Filmgespräch führen ist keine leichte Aufgabe – insbesondere dann, wenn diskriminierende Aussagen, Verschwörungserzählungen oder rechte Narrative den Diskursraum vereinnahmen. Unser Pocket-Workshop mit David Püth soll Moderator:innen Klarheit und Sicherheit zu geben und sie dabei zu unterstützen, in herausfordernden Situationen Haltung zu zeigen!

Dazu schärft der Workshop euren Blick für rechte Einstellungen und Narrative und bearbeitet folgende Fragen:

Wie gehen wir mit Störungen um?

Was ist meine persönliche und was ist die Haltung der Organisation, für die ich spreche, zu Diskriminierung und der extremen Rechten?

Wann kann es sinnvoll sein, argumentierend auf die andere Person einzuwirken?

Wie spreche ich mit Störenden?

Wie normalisieren sich extrem rechte Narrative?

Wie unterbinden und erkennen wir diese bei unseren Veranstaltungen?

Gemeinsam mit der Gruppe erarbeitet ihr während des Workshops Antworten anhand von Fallarbeiten, theoretischen Inputs und Übungen zur Reflexion der eigenen Haltung.

Termin: Fr, 26.06.2026, 14-18 Uhr

Anmeldeschluss: Di, 23.06.2026

Kosten: Für Filmwerkstatt Mitglieder kostenlos, alle anderen zahlen 30,00 € Unkostenbeitrag.

Zielgruppe: Einsteiger:innen & Fortgeschrittene, Interessierte Filmschaffende, Mitglieder der Filmwerkstatt

Sprache: Deutsch

Ort: Bennohaus, Bennostraße 5, 48155 Münster (Raum Benno 3)