28. April: Jazz is Bach

Die Crew der Jazz Force One versorgt euch mit Jazz, Pop und Crossover: Wir bieten Kurzurlaub für die Ohren inklusive mitreißendem Gesang und beflügelndem Bläsersound. Jazz Force One ist eine achtköpfige Band aus Münster, die mit ihrem dynamischen Mix aus klassischem Jazz, Funk und Soul einen eingängigen und anspruchsvollen Sound kreiert. Einzigartig an der Band ist es, die Neuinterpretation von Barock und Klassik zu wagen: Ein Bach-Choral wird zum Swingsong und der Latingroove wird nicht mehr von der „Mondscheinsonate“ wegzudenken sein. Mit ihrem Programm erkundet die Jazz Force One neue Wege der Musik von Bach und des Barock. Kartenreservierung möglich per Mail unter kontakt@jazzforceone.de oder an der Nachmittagskasse (Bezahlung möglich in bar oder per Paypal).

http://www.jazzforceone.de

Hörprobe gefällig? https://youtu.be/9uZTBMwSwBQ