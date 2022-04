Aktionswoche 20 Jahre Gewaltschutzgesetz

Der Arbeitskreis gegen Gewalt an Frauen und der Arbeitskreis Gewaltschutzgesetz Münster organisieren in der Woche vom 02.05.22 bis zum 07. 05.22 eine Aktionswoche anlässlich 20 Jahren Gewaltschutzgesetz.

Ziel dabei ist es, auf das Thema Gewalt gegen Frauen* aufmerksam zu machen. Ebenso wie in den Austausch zu kommen, Solidarität zu zeigen und auf verschiedene Formen patriarchaler Gewalt hinzuweisen.

Der Auftakt zu der Aktionswoche findet am Montag den 2. Mai um 16:00 Uhr am Ludgerikreisel statt. Dabei wird es, unter dem Motto: „verletzt, verbunden, vernetzt – gegen jedwede Form von patriarchaler Gewalt“, eine Performance auf dem gesamten Ludgerikreisel geben.

Am Dienstag geht es dann weiter mit einer Fachtagung. Diese wird unter dem Titel: „20 Jahre Gewaltschutzgesetz, wo stehen wir heute?“ im Rathausfestsaal stattfinden. Die Fachtagung geht von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Ankunft und Registrierung sind allerdings bereits ab 8:30 Uhr möglich. Es wird um die Frage gehen, wie viel Schutz das Gewaltschutzgesetz wirklich bietet. Dazu bietet der Fachtag die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Wissenschaft und Praxis zu informieren. Außerdem wird ein Raum zur gemeinsamen Evaluation der Erfahrungen der Teilnehmer*innen geboten. Die Fachtagung richtet sich an alle Berufsgruppen, die mittelbar oder unmittelbar mit Häuslicher Gewalt konfrontiert werden und beleuchtet das Thema aus verschiedenen Fachrichtungen. Gemeinsam mit Vertreter*innen aus Wissenschaft und Praxis soll diskutiert, die bisherige Entwicklung und der derzeitige Stand evaluiert und ein Blick in die Zukunft gewagt, werden.

Tickets gibt es unter: lctk.de/fachtag-gewaltschutzgesetz

Am Mittwoch um 19 Uhr wird im Cinema Münster der Film „Woman“ gezeigt – Tickets sind vor Ort erhältlich.

Am Freitag wird es einen „Frauen*-Power-Baum“ auf dem Domplatz geben. Die Aktion beginnt um 13:00 Uhr, gemeinsam mit Lisa Feller und weiteren Überraschungen, auf dem Domplatz unter dem grünen Dach des Frauen* Power Baumes. Mit dem Frauen*-Power-Baum soll ein lebendiges Zeichen gesetzt werden. Er soll an die Frauen* erinnern, die durch ihre (Ex-) Partner ihr Leben verloren haben. Es soll ein Ort des Gedenkens, aber auch ein Ort, an dem sich ALLE Frauen* aus allen Kulturen und Religionen austauschen, vernetzen, erinnern und stärken können, geschaffen werden. Außerdem soll ein sichtbares, lebendiges und stetig wachsendes Zeichen gesetzt werden, für Frauensolidarität und gegen Gewalt und Femizide.

Zum Abschluss der Aktionswoche wird es ein Konzert von „Choco con Chili“ mit anschließender Party im Bennohaus geben. Los geht es um 20:00 Uhr. Achtung: Tickets können nur bei dem Veranstalter erworben werden und nicht bei uns im Haus!

Zartschmelzend wie Schokolade und feurig wie Chili – das ist „Choco con Chili“. Unter diesem Namen haben sich die vier Musikerinnen aus Köln zusammengefunden. Sie verzaubern die Zuhörer*innen mit einem einzigartigen Repertoire an Melodien und traditionellen Liedern aus verschiedenen Kontinenten – alles neu arrangiert. Ebenso bemerkenswert ist auch die Auswahl ihrer Instrumente – Akkordeon, Gesang, Ukulele, Violine und verschiedene Percussioninstrumente – mit der sie ihre musikalische Weltreise antreten.

Als starker Abschluss einer Woche voller Veranstaltungen gegen Gewalt an Frauen und Für Selbstbestimmung und Kollektivität.