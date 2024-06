2. Juli (10-17 Uhr): Digitalisierung und Umweltschutz – Kostenloses Tagesseminar für Multiplikator*innen

Digitalisierung ist in vielen Bereichen hilfreich, gleichzeitig aber auch eine Gefahr fürs Klima. Wer wissen möchte, wie man trotz Nutzung technischer Geräte wie Handy, Laptop, Tablet die Umwelt schonen kann und dies in Zukunft auch in eigenen Workshops als Multiplikator*in weitergeben möchte, bekommt im Bennohaus die Möglichkeit, diese Kenntnisse im Rahmen eines kostenlosen Tagesseminares zu erwerben. Es werden die Chancen der Digitalisierung zur Einsparung von CO2 wie auch die Auswirkungen durch Produktion, Nutzung und Entsorgung von digitalen Endgeräten und durch die Nutzung digitaler Dienste erarbeitet. Die Berechnung des digitalen CO2-Footprints und Darstellung eigener Handlungsmöglichkeiten sind ebenfalls Bestandteil des Kurses. Im Rahmen des Kurses werden interaktive, spielerische und kreative Methoden gezeigt, die die Teilnehmenden am Ende des Seminares befähigen, selbst einen dreistündigen Workshop zum Thema zu geben. Die Veranstaltung wird durchgeführt vom Regionalbüro Lüneburger Heide der LEB in Niedersachsen e.V. und wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der NATIONALEN KLIMASCHUTZINITIATIVE. Sie ist kostenfrei, die Teilnehmenden verpflichten sich jedoch dazu, bis Ende 2024 mindestens einen eigenen Workshop zu geben. Materialien werden gestellt. Das Seminar, geleitet von der freiberuflichen Nachhaltigkeitsbildnerin und Diplom-Agraringenieurin Friederike Teuscher, findet am Dienstag, den 2. Juli von 10 bis 17 Uhr im Bennohaus statt. Interessierte können sich unter info@bennohaus.de anmelden.