We want you! Ab September gibt es für euch wieder die Möglichkeit, sich im Rahmen eines 12-monatigen Freiwilligendienstes im Bennohaus zu engagieren. Hier schnuppert ihr in die Bereiche Kultur-/Veranstaltungsmanagement, Medienproduktion und Öffentlichkeitsarbeit. Nach einer intensiven Fortbildung startet ihr gemeinsam durch und könnt das Programm des Hauses aktiv mitgestalten. Interesse? Dann schickt uns eure Bewerbung an info@bennohaus.de. Wir vergeben 6 Plätze.