Call for Participation: Das Live Performers Meeting 2023 goes Münster

VJs, AV-Künstler*innen oder Newcomer-Enthusiast*innen der audiovisuellen Kunst & Kultur aufgepasst: Ihr sucht eine Plattform für eure Kunst und die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichgesinnten? Dann bewerbt euch jetzt bis zum 6. März und gestaltet zusammen mit uns das Programm des Live Performers Meeting vom 13.-16. April 2023 in Münster!

Um was geht’s?

Das LPM fördert die transnationale Bewegung und den Austausch von Ideen und Kunstwerken zwischen Künstler*innen. Neben der Gelegenheit, eigene Projekte, experimentelle audiovisuelle Performances oder Videoinstallationen vorzustellen, könnt ihr an Workshops zu Video-Software und Hardware teilnehmen, Vorträgen lauschen und euch mit anderen Künstler*innen aus dem Live-Videobereich austauschen. Nebenbei könnt ihr beim Video Mapping-Contest Preise in Höhe von 10.000 € und einen der Pokale abräumen. Freut euch auf vier sensationelle Tage beim LPM 2023 in Münster!

Seit 2004 hat das Event bereits mehr als 6156 Künstler*innen aus der ganzen Welt zusammengebracht, die im Rahmen der LPM-Reihe mehr als 3219 Performances gezeigt haben und begrüßte mehr als 1500000 Besucher*innen mit Ausgaben in Apulien (IT), Xalapa (MX), Minsk (BLR) , Mexiko-Stadt (MX), Kapstadt (SA), Eindhoven (NL), Amsterdam (NL) und in Rom (IT). Dieses Jahr findet das LPM zum ersten Mal in Deutschland und Münster statt und bietet uns die einzigartige Gelegenheit, sich an vier Tagen mit audiovisuellen Darbietungen, VJing-Erlebnissen, Workshops, Podiumsdiskussionen und Produktpräsentationen mit der lokalen und internationalen AV-Community auszutauschen, die von mehr als 300 Künstler*innen, Fachleuten und Enthusiast*innen aus 40 Ländern präsentiert wird.

Das LPM ist Teil von AVnode, dessen Ziel es ist, die Kultur der audiovisuell darstellenden Künste weltweit zu verbessern und zu fördern.

Was wir suchen:

AV-Performances

VJ-Sets

Video-Mapping-Performances

VR/AR-Shows

Interaktive Installationen

Projekt Showcases

Workshops im Bereich Live-Video

Seminarbeiträge und thematische Vorlesungen aus dem Umfeld der Videokunst

Einreichungen für den Live-Mapping-Wettbewerb

Wer kann mitmachen?

Sowohl Solokünstler*innen, Gruppen und Kollektive aus der freien Szene als auch Kultur-, Medien-, Kunstinstitutionen sind dazu eingeladen, sich an dem Call zu beteiligen. Alle Sparten sind willkommen! Sendet uns euer Projekt oder eure Performance und werdet Teil des größten Treffens der audiovisuellen darstellenden Künste! Bewerbt euch jetzt!

Bewerbungsschluss ist der 6. März 2023, die 2. Runde läuft bis Mitte März!