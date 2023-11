Chorkonzert: PopArt Total Tonal

Der Münsteraner Chor PopArt lädt am 18.11.23 um 19.30h zum Konzert ins Bennohaus ein! Zusammen mit dem Chor Total Tonal aus Borghorst/ Münster gestaltet er ein Konzert mit anschließender Tanzparty mit DJ im Café Yolk.

Der Chor PopArt, der vor elf Jahren von Chorleiter und Sänger Jens Zumbült gegründet wurde, ist ein starkes Team. Jens Zumbült, der als klassischer Tenor regelmäßig selbst auf der Bühne steht, begeistert „seine“ 17 Sänger*innen jeden Donnerstag mit Kreativität, Herz und Humor. Diese lieben das gemeinsame Singen und die intensive Vorbereitung auf Konzerte.

Der Chor besitzt Standing! Sein Sound hat Atmosphäre und ist voller Leidenschaft. So wartet er mit Dance-Hits wie “Blame it on the Boogie” von The Jacksons, “Don’t stop me now” von Queen und mit wunderschönen Balladen wie “If you don’t know me by now” von Simply Red und “California Dreaming” von The Mamas & The Papas auf. Am Klavier begleitet Isabell Bode.

Das Ensemble „Total Tonal“ ist ein Dauerbrenner in der A-Cappella-Szene der Region. Seit weit über 30 Jahren gibt es den Chor aus Münster und Borghorst. Unter der Leitung von Jörg Hilpert präsentieren die erfahrenen Musikerinnen und Musiker beim Konzert einen kleinen Ausschnitt aus ihrem großen Repertoire. Zu dem gehören Klassiker wie „Lady Madonna“ von den Beatles oder „Can You feel the Love tonight“ aus dem Musical „König der Löwen“. Aber auch Titel wie „Land unter“ von Herbert Grönemeyer oder „Jolene“ von Dolly Parton werden ohne Instrumente zu neuem Leben erweckt. Kurz gesagt: Das Publikum darf sich auf Musik freuen, die berührt und richtig viel Spaß macht.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.