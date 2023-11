Denkfabrik 2023: Welt und Anschauung

In den Jahren 2019 bis 2022 etablierte Burg Hülshoff – Center for

Literature (CfL) die Denkfabrik als jährliches Format. Künstler*innen,

Kurator*innen, Forscher*innen und Publikum kommen zusammen und

diskutieren entlang von Vorträgen und Workshops Themen der Gegenwart.

Die Denkfabrik 2023 beschäftigt sich unter dem Titel /Welt und

Anschauung /mit Zugängen – zu Text, zu Institution, zu Welt. Für wen

sieht die Welt wie aus? Was sind Schnittmengen unserer Anschauungen von

Welt? Neben Workshops und Inputs gibt es Lesungen, Spaziergänge und

Performances, aber vor allem Raum und Zeit zum gemeinsamen Denken und

zum offenen Austausch. Am Freitag- und Samstagabend wird das Programm

mit performativen Abendveranstaltungen abgerundet.

Mit Henriette Aichinger, Matthew Blaise, Charmain Li, Ilija

Matusko, Jonas Monka, Dawei Ni, Michaela Predeick, Felicitas Rohden,

Sinthujan Varatharajah, vorschlag:hammer, Franziska Winkler, Minna

Wündrich u.a.

Freitag, 27. bis Sonntag, 29.10.2023

Bennohaus, Bennostraße 5, 48155 Münster

Deutsche und Englische Lautsprache, Deutsche Gebärdensprache

Ticket: 35 € / 25 € ermäßigt (inkl. Verpflegung und Abendprogramm),

www.burg-huelshoff.de/programm/kalender/denkfabrik-2023-welt-anschauung

Motiv: Felicitas Rohden, Where the Sun Sets Blue (Synesthesia), 2022