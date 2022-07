DIGCIT auf den letzten Metern

Das Projekt ist nach über zweieinhalb Jahren auf der Zielgraden eingebogen und fast vollendet!“,

betonen Holly Dagnan und Arndt Selders vom AKO e.V. aus Deutschland.

Am Mittwoch den 29.06.2022 fand im Rahmen des 2020 gestarteten Projekts „DIGCIT – Strategic Partnership to Develop Open Educational Resources for Teaching Digital Citizenship“ das dritte transnationale Projekttreffen vor Ort in Münster, Deutschland statt. Eingeladen vom deutschen Projektparter, dem Arbeitskreis Ostviertel e.V., nahmen Vertreter*innen fast aller weiterer Projektpartner aus Zypern und Rumänien teil. Der griechische Partner konnte coronabedingt leider nur online teilnehmen. Erörtert wurden der Stand der Dinge sowie die finalen Projektschritte – speziell was die Multiplikatoren-Veranstaltungen bestreffen. Es wurde auch über die Zielgruppennutzung der Ergebnisse diskutiert sowie erste finale Evaluationen durchgeführt. Für manch einen Projektpartner war es das erste Mal in Münster. Speziell die Altstadt, der Prinzipalmarkt mit dem Haus des Westfälischen Friendens und das Hafenviertel fanden große Zustimmung und Bewunderung.

Das 30 Monate lange DIGCIT-Projekt läuft noch bis einschließlich Juli 2022. Folgende Projektergebnisse wurden entwickelt:

Eine Vorlage und Gestaltungsrichtlinien für Offene Massen-Online-Kurse (MOOC);

Ein multilingualer MOOC für Jugendarbeiter*innen im Bereich der digitalen Bürger*innenschaft;

Frei zugängliche Bildungsmaterialien zur digitalen Bürger*innenschaft

Alle Produkte werden auf der Webseite des Projekts eingebettet, welche man hier findet. Die Online-Lernumgebung erreicht man hier.

DIGCIT wird durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union unterstützt.