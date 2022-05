Ferien im Bennohaus

Bastelspaß, Medienexperimente und jede Menge frische Luft – so lässt sich die Kinderferienfreizeit, welche vom 11.04-22.04.22 stattfand, kurz und knapp in Worte fassen. Ob schaurige Gruselfilme mit dazugehörigen Trailern oder Hörspiele über ein verwunschenes Labyrinth, den Kindern waren unter dem diesjährigen Motto „Medienlabor“ keine Grenzen gesetzt. So wurden verschiedene Ideen gesammelt und nach Lust und Laune herumexperimentiert. Die Endresultate, bestehend aus turbulenten Verfolgungsjagden, Zombie-Verwandlungen und Geschichten über Freundschaft, können sich wirklich sehen lassen und machen neugierig auf mehr. Darüberhinaus wurden Spiele gespielt und sich bei Twister, Uno oder Monopoly regelrechte Duelle geliefert.

Schnell wurde aus ursprünglich einer Spielrunde ein nahezu endloses und von Lachern begleitetes Unterfangen. Malen und Basteln darf bei einer Ferienfreizeit natürlich auch nicht fehlen, weshalb auch dieses Jahr wieder zahlreiche Kunstwerke fertiggestellt wurden. Nach draußen ging es ebenfalls viel – ob Fußball, Turnen am Klettergerüst oder Spaß auf der Drehscheibe, das Wetter spielte mit. Und für den Hunger zwischendurch, sorgte das Café Yolk jeden Mittag für einen leckeren Schmauß, damit es vollgetankt und mit neuer Energie weitergehen konnte. Und eh man sich versah neigten sich die gemeinsamen Tage vollgepackt mit Spaß und Spiel auch schon wieder dem Ende zu.

Doch wie sagt man: Man geht bekanntlich, wenn es am schönsten ist.