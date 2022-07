Gelungenes Comeback mit viel Programm

Wow, wir freuen uns, so viele von euch nach so langer Durststrecke wieder auf unserem Sommerfest zu sehen. Toll, dass ihr da seid!“

begrüßten Geschäftsführerin Daniela Elsner und Vorstandsvorsitzende Katharina Könning am Sonntag die zahlreich erschienenen Besucher*innen auf dem Platz vor dem Bennohaus. Bereits ab 10 Uhr lockte der Flohmarkt die „Frühaufsteher*innen“, offiziell eröffnet wurde das Fest dann mit einem Sektempfang. Der Anlass: Rund vier Wochen hatte der Künstler Stu Jefka die Flure des Hauses bis in die Nacht gestaltet, damit zum Sommerfest das dauerhaft im Bennohaus verbleibende Kunstwerk fertig wird. So zieren von nun an zahlreiche bunte Tiere und Figuren das Treppenhaus, nicht nur klassisch seitlich an den Wänden, sondern unter der Decke, bis in die Hauptebene. Unterbrochen wird das Kunstwerk an mehreren Stellen von einem Schwarm grüner Fische, die, so der Künstler,

den Schwarm des Bennohausteams inmitten einer ganz bunten Welt darstellen“.

Nach einem Sketch der mittlerweile im Bennohaus ansässigen Amateurbühne Münster-Ost gab der Chor „PRAISE“ sein Programm stimmgewaltig zum Besten, bevor Cantatore Danilo Mannelli italienische Lieder sang. Das Nachmittagsprogramm war gespickt von Blues von Musiker Phil Seeboth und der Band Back n Bones. Grundsätzlich war das Sommerfest sehr nachbarschaftlich ausgerichtet. Es tanzten verschiedene Gruppen der benachbarten Tanzschule Tango Pasión und bereits zum dritten Mal begrüßte man die Kinder der deutsch-bulgarischen Elterninitiative um Ulf Georgiew, die das Publikum in traditioneller Kleidung zum Mittanzen bewegten. Neben dem Getränkewagen tippte derweil Andi Substanz aus dem Lyrikkeller maßgeschneiderte Poesie „auf Zuruf“. Um 15 Uhr fand, ermöglicht durch das Kulturamt der Stadt Münster, ein kostenloses Kindertheaterstück von Jennifer Jefka im voll besetzten Saal statt. Des Weiteren luden Infostände von verschiedene Kooperationspartner*innen zum offenen Gespräch. Einen gelungenen Abschluss fand das Fest, das am Ende des Abends mehr als 1000 Besucher*innen gelockt hatte, mit dem DJ-Duo von Chalwa Sound. Unterstützt wurde das Fest durch eine Spende für Stadtteilarbeit durch die Stadtwerke Münster GmbH.

Fotos: Johannes Bacia