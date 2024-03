„Kultur am Kanal“: Kostenfreies Kulturprogramm für alle – dieses Mal mit einer Special Edition zum Weltfrauentag. Mit dabei: Die Tanzgruppe Women Talking, die Künstlerin Bushra Arnous, der Chor Spellbound, das Improtheater PENG!, die Band In Between, Marion Lohoff-Börger und Sarah Braun vom Gleichstellungsamt. Moderiert von Nathalie Schlathölter. Rahmenprogramm: Tombola und Ausstellung. Eintritt frei! Wann? 8. März, ab 19:30 Uhr im großen Veranstaltungssaal. (Foto: PENG! Improtheater)