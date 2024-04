Neuer Vorstand für das Bennohaus – Positive Bilanz für Arbeitskreis Ostviertel e.V.

Die Mitglieder des Trägervereins des Bennohauses, des Arbeitskreises Ostviertel e.V. (AKO), stellten Ende letzter Woche (11.4.) ihren Vorstand neu auf. Nachdem zwei Mitglieder in den vergangenen Monaten ausgeschieden waren, wurde Katharina Könning von der Lebenshilfe Münster e.V. als Vorsitzende wiedergewählt. Unterstützt wird sie in der kommenden Periode von der Leiterin der benachbarten Mathilde-Anneke-Schule, Birgit Wenninghoff (stellvertretende Vorsitzende), die ebenfalls wiedergewählt wurde. Neu im Vorstand begrüßt wurde die deutschlandweit aktive Bildungsreferentin für Medienpädagogik, Selma Brand. Der Arbeitskreis Ostviertel setzt seine positive Entwicklung fort. Nachdem auch das letzte Jahr finanziell positiv abgeschlossen werden konnte, blicken die Mitglieder, Mitarbeitenden und die Geschäftsführerin des Bennohauses, Daniela Elsner, gestärkt in die Zukunft. Auch das Jahr 2024 wird intensiv dazu genutzt, die räumlichen Ressourcen Kunst- und Kulturschaffenden sowie (inter)kulturellen Vereinen aus Münster zur Verfügung zu stellen, um gemeinsam mit dem Bennohaus kulturell hochwertige Formate zu entwickeln, die direkt aus dem Stadtteil, der Stadtkultur und Netzwerken angestoßen werden. Hierbei wird das Bennohaus intensiv vom Kulturamt der Stadt Münster unterstützt.

Bildunterzeile (v.l.n.r.): Der neue Vorstand des AKO e.V.: Birgit Wenninghoff, Katharina Könning und Selma Brand.