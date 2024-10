15. November, 20 Uhr: Die Zwillinge & die Blechgäng – Abschluss der Konzerte zum 40. Bandjubiläum

„Immer wieder, immer wieder“ ist das Motto des aktuellen Programms der Band zu ihrem 40. Bandjubiläum. 1984 starteten die Münsteraner Musiker ihre beindruckende Karriere als Deutsch-Rock-Band mit guten Texten und einem imposanten Bläsersound mit einer Münsterlandtournee. Schon bald eroberten sie die großen Bühnen der Festivals und Stadtfest der Republik und feierten Erfolge. Die Zwillinge Gerd und Ritski Bracht sind die musikalischen Köpfe und das Aushängeschild der Band. Mit ihrem Konzert im Kontext der Feierlichkeiten zum 700 jährigen Jubiläum der Stadt Beckum kehrte die Band an die Anfänge ihrer Karriere zurück. Genau vor 40 Jahren gab es dort im „Filou“ eines der ersten Konzerte der Band.

Warum nun der Abschluss der Jubiläumskonzerte im Bennohaus Münster?

Mit dem Herz-Jesu- Viertel, genau mit Klein-Muffi haben die Zwillinge gemeinsame Schnittpunkte. In den 70er Jahren wohnten sie eine Zeit lang über der Kneipe „Mürchen“, Ottostr/Ecke Ewaldistraße. Gerd und Ritski gaben sogar Gitarrenunterricht im früheren Pfarrer-Eltrop-Heim an der „Wolbecker“. Gerd und seine Frau Brigitte verfassten gemeinsam mehrere Krimis, kaum verwunderlich, dass eine Geschichte in Klein-Muffi spielt. Mittlerweile leben die Zwillinge mit Ihren Familien in Münster-Ost, also in der „Einflusssphäre“ des Bennohauses.

Am Freitag, den 15.November 2024 lässt die Band im Saal des Bennohauses nochmal richtig krachen. Gerd am Bass, Ritski am Saxophon, Doc Heyne an der Gitarrre, der Reverend am Keyboard und Klaus Schneider am Schlagzeug werden zum Ausklang des Jubiläumsjahres nochmal alles geben und das Publikum begeistern.

Karten für dieses besondere Konzert mit 40-jährigem background inclusive Lokalkolorit gibt es zum Preis von 15,-€ im Vorverkauf im Bennohaus (Theke Café Yolk, ab dem 15.10.) und an der Abendkasse.