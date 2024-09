27. September (18 Uhr): Vernissage Dirk Sandbaumhüter

Wir freuen uns sehr über die kommende Ausstellung von Dirk Sandbaumhüter. Einem Grafiker, Illustrator und Siebdrucker, der in Münster lebt und arbeitet. Auf der Hauptebene und im Café Yolk zeigt Dirk einen Querschnitt von Drucken der letzen Jahre, neben Auflagen auch Monoprints.

Dirk Sandbaumhüter:

Ich bin Grafiker, Illustrator und Siebdrucker. In meinem Atelier am Hawerkamp 31 in Münster entstehen Siebdrucke auf Papier und Textil. Die Unikate & Serien sind alle handgedruckt. Stilistisch bin ich weit gefächert, neben Illustrationen mit Einflüssen aus Comic und Streetart mache ich auch abstrakte Arbeiten. Gerne lasse ich mich auch von der Natur inspirieren. Beim Siebdruck wird mit Volltonfarben gedruckt, jede Farbe mit einem einzelnen Sieb. Um ein Drucksieb vorzubereiten, also zu belichten, ist eine Folie nötig, auf dem das Motiv schwarz und dadurch lichtblockend abgebildet ist. Gängig ist es, Computergrafiken auf Folie zu drucken. Häufiger bearbeite ich die Belichtungsfolien auch direkt mit Markern oder auch Sprühdosen, um Strukturen und Motive zu erstellen. Des Weiteren benutze ich Papierschablonen, als ursprünglichste Variante dieser Druckart, als Teil für manche Grafiken Die direkte, analoge Arbeitsweise schätze ich besonders, da hier unmittelbar auf das Ergebnis eingewirkt werden kann Auch mehrfarbige Drucke entstehen teils ohne Planung auf ein gewünschtes Endergebnis hin , sondern durch reagieren auf die ersten Druckgänge.

Vernissage am Freitag, den 27.9. ab 18 Uhr.

Ab 19 Uhr Musik beim Frühen Vogel mit Klara Sound im Café Yolk.