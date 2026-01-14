Malou & Arit: Digital Scratching

06.02. – 08.04.2026 | Bennohaus Münster (Ebene 3, Cafébereich)

Mit der Ausstellung „Digital Scratching“ zeigt das in Münster entstandene Kunst-Duo Malou & Arit eine Auswahl gemeinsamer Arbeiten und gibt Einblick in eine eigens entwickelte künstlerische Technik. Seit 2018 arbeiten die beiden kontinuierlich zusammen und erforschen dabei neue Bildwelten an der Schnittstelle von Fotografie und digitaler Zeichnung.

Im Zentrum steht das von ihnen geprägte Verfahren des digital scratching: Fotografien – häufig aus urbanen Kontexten – werden digital bearbeitet, überzeichnet, aufgebrochen und neu zusammengesetzt. Linien, Flächen und zeichnerische Eingriffe wirken dabei wie Kratzspuren, die sich in die Bildoberfläche einschreiben. So entstehen Arbeiten, die zwischen Zerstörung und Aufbau, zwischen Kontrolle und spielerischem Experiment changieren. Die Werke von Malou & Arit bewegen sich bewusst zwischen Realität und Fantasie. Mal wild und impulsiv, mal ruhig und konstruktiv entwickeln sich neue narrative Ebenen innerhalb bekannter Stadträume. Architektur, Straßen und Alltagsmomente werden verfremdet, erweitert und in poetische, manchmal irritierende Bildlandschaften überführt.

Der digitale Raum wird dabei nicht als bloßes Werkzeug verstanden, sondern als eigenständiger künstlerischer Erfahrungsraum. Die Ausstellung im Bennohaus lädt Besucher*innen ein, diesen hybriden Arbeitsprozess nachzuvollziehen und digitale Bildproduktion als zeitgenössische Form des Zeichnens und Erzählens zu entdecken. Ergänzend zu den fertigen Arbeiten bietet „Digital Scratching“ Einblicke in die Entstehung, Denkweise und Haltung des Duos – zwischen urbaner Beobachtung, digitalem Experiment und künstlerischer Neugier.