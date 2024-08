NEU: Community Dinner!

„Community Dinner – Kulturnarische Reisen mit der Nachbarschaft“ im Bennohaus & Yolk.

Wünscht ihr euch auch ein Gefühl von Gemeinschaft? Fehlt euch interkultureller Austausch? Dann kommt und genießt einen Abend in guter Gesellschaft, gutem Essen, Gesprächen und Networking. Kommt zum Community Dinner – einer “kulturnarischen” Reise mit der Nachbarschaft!

Durch die Zusammenarbeit zwischen dem Bennohaus, Trafostation-Kollektiv und Yolk Kulturcafé sowie dank des „Community Re-Awaken“-Projekts und der Unterstützung des Arbeitskreis Ostviertel e.V. und der Bildungsstätte im Bennohaus (BiB) können wir das beliebte Format “Community Dinner” der ehemaligen Trafostation wieder ins Leben rufen!

Wir freuen uns riesig, euch zum ersten „Community Dinner: Kulturnarische Reisen mit der Nachbarschaft“ am Freitag, den 30. August 2024 um 19 Uhr im Bennohaus/Yolk (Bennostr. 5) einzuladen. Damit startet unsere Dinner-Reihe an einem neuen Standort, die ursprünglich vom Team der Trafostation organisiert wurde – einem besonderen Kulturprojekt, das leider wegen fehlender Mittel enden musste. Jetzt bringen wir die Idee mit einem starken Kooperationsnetzwerk zurück!

Dank unseres neuen, breit aufgestellten Netzwerks können wir euch monatlich unsere Küche und Versammlungsräume öffnen – solange Finanzierung und Unterstützung da sind. Die erste Veranstaltung ist kostenlos. Die nächsten Abendessen werden nur gegen eine Spende oder einen kleinen Beitrag angeboten, damit dieses Format auch in Zukunft stattfinden kann.

Weitere Termine und Informationen in Kürze!

Besonderer Dank gilt unserem Hauptsponsor für die Möglichkeit, die Abendessen im Ostviertel auszurichten und Möglichkeiten für kulturellen Austausch und Abwechslung zu schaffen – „Community RE-Awaken – Tools and Techniques for more resilient youth communities“ (CoReA) ist ein Projekt, das von vier Organisationen aus der Tschechischen Republik (NESEHNUTÍ, unser Koordinator), Nordmazedonien (ELIPSA und ZPD Association for Defence of Children’s Rights) und Deutschland (AKO – Arbeitskreis Ostviertel e.V.) geleitet und durch das „ERASMUS+“ Programm der Europäischen Union kofinanziert wird. Das Hauptziel des Projekts ist die Verbesserung der Kommunikation und der Verbindung zwischen den lokalen Jugendgemeinschaften und den Migrantengemeinschaften. CoReA ist ein Projekt, das sich auf die Bedürfnisse junger Menschen mit Migrationsgeschichte konzentriert und darauf abzielt, neue kreative Methoden für ihre Eingliederung zu entwickeln, indem es unsere lokalen Netzwerke – Organisationen und Leitungsgremien – beim Anbieten und Koordinieren von engagierten und integrativen lokalen gemeinschaftsbasierten Treffen, Workshops und Veranstaltungen stärkt.

Wenn ihr neu in Münster seid (eine Person mit Migrationshintergrund der 1. oder 2. Generation), laden wir euch herzlich ein, an unserem Projekt teilzunehmen, sei es durch die angebotenen Veranstaltungen, Fokusgruppen oder durch unseren Fragebogen, der hier zugänglich ist: https://docs.google.com/document/d/1AyBPhLNfeVBo4MKfoikR9vkju5yaJAsE1lVCp20Hrgs/edit

Mehr über das Community Re-Awaken Erasmus+ Projekt und wie es junge Menschen mit Migrationsgeschichte unterstützt, findet ihr hier: https://www.ostviertel.ms/projekte/community-re-awaken/

Wenn ihr am ersten Abendessen oder an künftigen Veranstaltungen interessiert seid, setzt euch bitte mit Holly Dagnan (hd@bennohaus.de), in Verbindung, damit ihr auf die Gästeliste gesetzt werden könnt.

Vielen Dank!

Bennohaus & Yolk