Vortrag (mit Autorengespräch): Kafka für Einsteiger und Liebhaber

Tauchen Sie ein in das Leben und Werk eines der berühmtesten und faszinierendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts: Franz Kafka. In diesem Vortrag mit anschließender Autorendiskussion entdecken Sie neue Facetten eines Mannes, dessen Name bis heute für das Unbegreifliche und Absurde steht – und doch war Kafka viel mehr als das.

Der Vortrag „Kafka für Einsteiger und Liebhaber“ nimmt Sie mit auf eine Reise durch Kafkas Leben und sein literarisches Werk. Wir beleuchten Kafka als Kind, als Erwachsener und in seiner Rolle im Umgang mit Kindern, werfen Blicke in seine Tagebücher und Briefe und präsentieren ausgewählte Passagen aus seinen Texten. Das Ziel: eine unverfälschte Begegnung mit Kafka, frei von verzerrenden Klischees, die bis heute über ihn kursieren.

Erfahren Sie von Kafkas menschlichen und überraschend nahbaren Seiten, die oft im Schatten seines düsteren literarischen Rufs stehen. Entdecken Sie seine Gedanken und Empfindungen und wie er das Absurde, das Komplexe und das Alltägliche miteinander verflocht. Lassen Sie sich von der Referentin und Autorin begleiten und nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und in einen offenen Dialog zu treten.

Dieser Vortrag richtet sich an alle – ob Sie Kafka gerade erst kennenlernen oder seine Werke schon seit Langem schätzen.

Freitag, 06.12.2024

Gebühr: —

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Saal

Dozent*in: Astrid Dehe