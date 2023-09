“New Come Up“ – Der Poetry Slam-Workshop mit Marian Heuser

Du hast etwas zu sagen? Deine Ideen und Worte brauchen eine Bühne? Du magst Comedy, Lyrik, Storytelling und Rap, aber willst dich nicht entscheiden müssen? Dann melde dich an zum Poetry Slam Workshop!

Hohe Wortkunst, “deepe“ Gedichte, witzige Kurzgeschichten und kritischer Hip Hop – der Workshop vermittelt das Phänomen Poetry Slam und bringt Texte live auf die Bühne. Unter der Leitung des erfahrenen Slam-Poeten Marian Heuser alias Peter Panisch, geht es unverkrampft an die zwei Grundelemente des Poetry Slams: Den Text und den Vortrag.

Der Workshop findet vom 09. – 12.10. im Bennohaus statt, jeweils von 10:00 – 15:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse in Sachen Poetry Slam sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 14 begrenzt. Das Workshopangebot richtet sich an junge Menschen zwischen 13 und 21 Jahren sowie an Multiplikator:innen der Jugendarbeit. Alterstechnische Ausnahmen sind im Einzelfall möglich.

Zwecks Anmeldung oder Nachfragen bitte eine E-Mail an: info@bennohaus.de

Veranstalter des Workshops und des Poetry Slams ist der LAG Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. in Kooperation mit dem Stadtteilkulturzentrum Bennohaus und WoW Poetry Slam. Die Veranstaltung wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

Über den Workshopleiter:

Marian Heuser ist seit 2008 als Poetry Slammer, Moderator und freier Autor tätig. Er wurde niedersächsisch-bremische Poetry Slam Meister 2012 und NRW-Vizemeister 2017. Seiner Texte erschienen in diversen Anthologien (u.a. Best of Slam Poetry (Vol.1) [Lektora] und „Best of Niedersachsen“ [Blaulichverlag]). Heuser hat sich außerdem als Veranstalter der Slam-Reihe „World of WORDcraft“ (WoW Slam), sowie als Moderator des Münsteraner Hörsaal Slams im H1 einen Namen gemacht.

Seit 2012 ist Heuser in der Nachwuchsförderung aktiv. Er hat einen Lehrauftrag für Poetry Slam an der FH Dortmund inne und ist Gastdozent an der Akademie der kulturellen Bildung (Remscheid). Jüngst coachte er den literarischen Nachwuchs bei der NRW-Ferienakademie des Westfälischen Literaturbüros in Unna. Mehrere seiner ehemaligen Schüler:innen / Student:innen qualifizierten sich inzwischen für die Teilnahme an (U20) Landesmeisterschaften.

2019 veröffentlichte Heuser (unter den Synonym Peter Panisch) den Poetry Clip „DIKTAT“ auf YouTube. Sein gleichnamiges Gedicht wurde 2022 in das Schulbuch „Deutsch kompetent 9“ (Klett-Verlag) aufgenommen und dient seither in 14 Bundesländern als Lehrbeispiel für die mediale Vermittlung von Gegenwartslyrik.

Mehr Infos unter:

www.marian-heuser.de

www.instagram.com/peter.panisch

www.wow-slam.de