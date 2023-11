Stellenausschreibung: Koordinator*in gesucht für unser Seminar-, Raum- und Veranstaltungsmanagement

Als Trägerverein des Bennohauses steuert der Arbeitskreis Ostviertel e.V. die inhaltliche Arbeit des Stadtteilkulturzentrums Bennohaus im Ostviertel. Das Bennohaus ist eine offene Stadtteileinrichtung und definiert sich durch kulturelle, mediale, soziale und bildende Projekte und Angebote. Wichtiger Bestandteil des Hauses ist die Bildungsstätte im Bennohaus, kurz „BiB“, eine staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung. Die BiB befindet sich im Kooperationsverbund mit dem Sobi, dem Kreativhaus und der Werkstatt für Bildung und Kultur und ist außerdem Partner im Netzwerk „WiM – Weiterbildung in Münster“.

Das Bennohaus führt jährlich an die 1000 Unterrichtseinheiten durch. Außerdem vermieten wir unsere Räumlichkeiten an Privatpersonen, Firmen, Initiativen oder Kulturschaffende für private Feiern, berufliche Versammlungen oder die Durchführung von Kulturveranstaltungen. Hier bieten wir eine langjährige Erfahrung in der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen und bieten neben Raum und Technik auch Unterstützung bei der Fördermittelakquise und Öffentlichkeitsarbeit.

Zum 15.01.2024 suchen wir eine*n

Koordinator*in für unser Seminar-, Raum- und Veranstaltungsmanagement

in Teilzeit (24 Std./Woche an 3-4 Tagen) – zunächst befristet auf ein Jahr, mit Option auf Verlängerung

Diese Aufgaben erwarten Dich:

Koordination der Weiterbildungsangebote Antragsstellung, Kostenkontrolle, Vertragsangelegenheiten Aufstellung und Analyse und personelle Planung des Kursangebots Organisation und Ausstattung von Räumlichkeiten für BiB-Veranstaltungen Qualitätsmanagement, -sicherung, -entwicklung Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, Erschließung neuer Kooperationen

Koordination der Raumvermietung Bürger*innenberatung Raumbuchungen Vertragserstellung Aufsicht über Raumausstattung und gebuchtes Personal/Technik

Co-Koordination des Bereichs Kulturmanagement & Öffentlichkeitsarbeit Gestaltung und Weiterentwicklung des Kulturangebots im Bennohaus Beratung von Kunst- und Kulturschaffenden Organisation und Ausstattung von Räumlichkeiten für Kulturveranstaltungen Personalplanung und Vertragsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Communityaufbau



Das bieten wir Dir:

Flexible Arbeitszeitgestaltung und Möglichkeit des Home Offices (anteilig)

Praxisbezogenes Arbeiten mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

Finanzielle Unterstützung bei der beruflichen Weiterbildung

Business-Bike-Leasings

Teamevents

und einen Arbeitsplatz in bester Lage, direkt am Kanal

Das erwarten wir von Dir:

Ein sehr hohes Maß an Kommunikations- und Sozialkompetenzen

Eigenverantwortliches Arbeiten

Flexibilität

Organisationstalent und Struktur

Sicheren Umgang mit allen gängigen Office-Programmen

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Quereinsteiger*innen willkommen!

Bewerbungen bis zum 15. November an

Daniela Elsner (Geschäftsführerin Bennohaus)

de@bennohaus.de, 0251 6096743