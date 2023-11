Woody Guthrie Festival 2023: Tanja Silcher – Ein Liederabend

Poetisch, ehrlich, echt – so könnte man die Musik von Tanja Silcher beschreiben. Die Künstlerin zaubert in Ihren Konzerten einerseits intime Momente voller Zerbrechlichkeit gleichzeitig scheut sie sich nicht vor lauten Tönen und unbequemen Fragen. So sind die Texte teils frech, provokant oder ironisch teils gefüllt mit fragiler Träumerei und augenzwinkerndem Humor.

Mit Benedikt Schweigstill am Akkordeon und Al Ginter an Percussion und Gesang hat die Künstlerin zwei hochkarätige Musiker im Gepäck, die auf künstlerisch anspruchsvollem Niveau unterhalten. Die musikalische Darbietung gepaart mit den charmanten Ansagen der Liedermacherin versprechen einen spannenden und abwechslungsreichen Abend. Nach Ihrem erfolgreichen Debutalbum „Mutige Gedanken“ präsentiert die vielseitige Musikerin nun ihre zweite CD „Zusammenhalten“. Karten können über die Mailadresse f24@f24-kultur.de oder über die Website vorbestellt werden.

www.tanjasilcher.de

Freitag, 3.11.2023, 20 Uhr Bennohaus

Eintritt: 10 Euro

Hintergrund:

Über das Woody Guthrie Festival Münster 2023

Woody Guthrie (1912–1967) war der bekannteste und einflussreichste Songwriter der USA. Er war Antifaschist, gewerkschaftlich aktiv und der politischen Linken zugewandt. Seit 2007 präsentiert das Woody Guthrie Festival in Münster Liedermacher:innen, Bands und Chöre, die in dieser Tradition stehen und sich der Linken, den Gewerkschaften und dem Antifaschismus verbunden fühlen.

Im Jahr 2023 steht das Festival unter dem Motto „Mut zum Besseren“. Obwohl die Notwendigkeit einer neuen Friedensordnung immer dringender wird, verharren wir in einer militärisch dominierten Denkweise. Obwohl Maßnahmen gegen die Klimakrise immer dringender werden, werden die notwendigen Weichenstellungen nicht vorgenommen. Obwohl immer mehr Menschen angesichts zu hoher Preise ihren Lebensunterhalt kaum noch bestreiten können, werden keine Schritte zu mehr sozialer Gerechtigkeit gegangen. Eine friedliche, sozial-ökologische Wende zum Besseren ist nötig. Dazu braucht es mutige Lieder.

Das Festival wird vom KulturVerein Frauenstraße 24 mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW veranstaltet. Karten für die Konzerte können über die Mailadresse f24@f24-kultur.de oder über die Website vorbestellt werden.